Ein Sechstel aller in der EU gehandelten Lebensmittel – so die Studie - tragen zur Entwaldung bei. Selbst wenn ein Steak aus deutscher Tierhaltung stammt, kommt das Tierfutter meist aus dem Amazonasgebiet. Auf abgeholzten Flächen in Indonesien und Malaysia wird zudem Palmöl für den europäischen Markt angebaut. Es steckt in vielen Produkten unseres Alltags.