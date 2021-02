Es gibt nicht nur den einen Regenwurm. Weltweit sind es mehr als 3.000 Arten, allein in Deutschland wurden 47 gezählt. Der größte Vertreter ist der extrem seltene Badische Riesenregenwurm. Er kann bis zu einem halben Meter lang werden und ist ausschließlich im südlichen Hochschwarzwald heimisch.



Mit Abstand am häufigsten kommt in Deutschland der braun gefärbte Gemeine Regenwurm oder auch Tauwurm vor. Er wird bis zu 30 Zentimeter lang und gräbt schon mal drei Meter tiefe Gänge - besonders im Winter und Sommer, um sich dort vor Kälte und Hitze zu schützen.



Regenwürme sind übrigens blind, taub und stumm. Und sie sind Zwitter. Männchen oder Weibchen gibt es also nicht.

Bildquelle: reuters