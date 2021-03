Der wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs freigestellte "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt kehrt in seinen Job zurück. Der Vorstand sehe es trotz der bei der internen Untersuchung festgestellten Fehler in der Amts- und Personalführung als "nicht gerechtfertigt", Reichelt von seinem Posten abzuberufen, teilte die Axel Springer SE mit. In die Bewertung seien auch die "enormen strategischen und strukturellen Veränderungsprozesse" und die "journalistische Leistung" unter der Leitung Reichelts eingeflossen. Zugleich werde die Redaktionsleitung als Doppelspitze mit der derzeitigen Chefredakteurin der "Bild am Sonntag", Alexandra Würzbach, neu aufgestellt.