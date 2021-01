Einheit über alles - 150 Jahre Reichsgründung

Zwar ging die Staatsgewalt nicht vom Volke aus wie in England oder Frankreich. Der Souverän des geeinten Reiches war ein "ewiger Bund" von Fürstenstaaten und drei freien Hansestädten - mit einem deutschen Kaiser an der Spitze, der zugleich König von Preußen war, in dessen Gebieten zwei Drittel der deutschen Bevölkerung lebten. Doch gab es im national gestimmten Bürgertum offenbar so viel Dankbarkeit für die ersehnte Einheit, dass es dafür den Verzicht auf mehr politische Mitbestimmung in Kauf nahm und den neuen Staat stützte, sich mit ihm identifizierte. Zumal er auch vielfältige wirtschaftliche Perspektiven bot.