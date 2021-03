Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert schon seit längerem, dass sich die Bundesregierung für ein Ende der Vorkasse bei Reisen einsetzt. "Das Beste wäre: Das Geld wird genau in dem Moment abgebucht, wenn ich die Reise antrete", sagte vzbv-Chef, Klaus Müller. Das sei ja in anderen Bereichen der Wirtschaft auch so.