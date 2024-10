"Lonely Planet": Bayern gehört zu den Top-Reisezielen 2025

Die deutsche Ausgabe des Trend-Reiseführers "Best in Travel 2025" erscheint im Hause MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart. Die 1973 in Australien ins Leben gerufene Marke "Lonely Planet" hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahrzehnten weltweit mehr als 150 Millionen Reiseführer gedruckt. Zu finden ist die Marke auch auf Instagram, Tiktok, Facebook und X - und in 14 Sprachen, wie es heißt.



Quelle: dpa