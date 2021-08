Der mögliche neue Rekord könnte nur von kurzer Dauer sein. Denn die Hitze, die Südeuropa und Nordafrika beschäftigt und am Mittwoch schon Tunesien die Rekordtemperatur von 50,3 Grad Celsius gebracht hat, wandert im Laufe des Wochenendes weiter nach Westen. So werden am Wochenende in Spanien und auch auf den Kanarischen Inseln Temperaturen von mehr als 45 Grad erwartet.