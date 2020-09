Die Nachricht kam eine Woche, nachdem der Nationale Wetterdienst Argentiniens den heißesten Tag in der argentinischen Antarktis registriert hatte: 18,3 Grad Celsius am Mittag in der Esperanza-Basis, die sich in der Nähe der Spitze der antarktischen Halbinsel befindet.



Seit 1961 werden die Temperaturen in der Antarktis aufgezeichnet. Das vergangene Jahrzehnt sei das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen, so die Vereinten Nationen im vergangenen Monat, und 2019 sei das zweitheißeste Jahr nach 2016 gewesen. Und auch 2020 wird sich der Trend fortsetzen: Der letzte Monat war der heißeste Januar seit Beginn der Aufzeichnungen.