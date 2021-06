Rembrandt hatte das Gemälde von der Amsterdamer Schützengilde in deren Auftrag 1642 fertiggestellt. Eigentlich heißt es "Die Compagnie von Kapitän Frans Banning Cocq und Leutnant Willem van Ruytenburgh macht sich zum Abmarsch bereit". Bis 1715 hing das Bild im Haus der Schützengilde gemeinsam mit sechs anderen Schützengemälden, etwas versteckt in einer Ecke. Dann zog es um in das damalige Rathaus von Amsterdam, dem heutigen königlichen Palast.