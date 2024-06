Kreuzfahrtschiff rettet vor Kanaren fast 70 Migranten

Die Rettungsaktion sei bereits am Donnerstag gut 800 Kilometer südlich der zu Spanien gehörenden Insel Teneriffa erfolgt, teilte der spanische Rettungsdienst am Freitag mit. Das Kreuzfahrtschiff "Insignia" habe am Freitagvormittag in Santa Cruz de Tenerife mit 67 lebenden und vier toten Migranten angelegt, hieß es.