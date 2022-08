Doch Niedrigwasser ist nicht nur für den Güterverkehr ein Problem: Auch die Umwelt leidet unter den niedrigen Pegeln. Laut dem Biologen Markus Weitere vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sind insbesondere Auen, also die überschwemmten Nebengebiete eines Flusses, bei Niedrigwasser betroffen: "Wir müssen unterscheiden, was im Gewässer und im gesamten Ökosystem, also auch in den Auen passiert. Verschiedene Tierarten in den Auen, wie zum Beispiel Amphibien oder Jungfische, sind hier besonders gefährdet."