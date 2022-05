Am Ende setzten sich diejenigen in der Administration durch, die in Deutschland "einen Fuß in der Tür" behalten und den Wiederaufstieg mit französischer Note mitgestalten wollten. So gründete die Militärregierung am 30. August 1946 Rheinland-Pfalz - per Verordnung Nummer 57. Am 18. Mai 1947 nahmen die Rheinland-Pfälzer die Landesverfassung an und wählten zugleich den ersten Landtag.