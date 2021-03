Verkehrsstaus hatten sich vor einem beliebten Touristenziel in Rio de Janeiro gebildet. Die kilometerlange Fahrzeugschlange verstopfte am Samstag die Zufahrt zu einem Gebiet mit Seen, das sich im Osten Rios an der Küste entlangzieht. Der Stau erreichte zu Spitzenzeiten mehr als zehn Kilometer, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" berichtete.