Reis ist für gut die Hälfte der Welt-Bevölkerung ein Grundnahrungsmittel in der Ernährung. So unterschiedlich die Sorten, so vielfältig sind ihre Einsatzmöglichkeiten in der Küche und auf dem Teller. Öko-Test hat sich in der Oktober-Ausgabe mit Reis befasst. Das Ergebnis? "Zwei Grenzwert-Überschreitungen und zwei Verkaufsstopps - das haben wir nur ganz selten in ein- und demselben Test", erklärte Vanessa Christa, Lebensmittelchemikerin und Öko-Test-Projektleiterin. Von 21 Reis-Marken sind nur vier mit "sehr gut" bewertet worden.