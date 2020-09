Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Zahl der in Deutschland bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist innerhalb eines Tages um rund 2.800 Fälle gestiegen. Mit Stand 00.00 Uhr gebe es nun 10.999 bestätigte Infektionen. Das teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin mit. 20 Menschen seien gestorben.



Die meisten Fälle gebe es in Nordrhein-Westfalen (3.033), Baden-Württemberg (2.155) und Bayern (1.692). Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt Hamburg an der Spitze. Die geringste Zahl weist demnach Thüringen auf.