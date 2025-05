Fast alle Großen sind hier schon aufgetreten. Rock am Ring ist ein Zuhause für Rock-Fans, geprägt durch eine Geschichte voller Höhen und Tiefen.

Aus dem Stand von Null auf Hundert: Passt zum Ort des Geschehens, zur legendären Rennstrecke in der Eifel. Als 1985 zum ersten Mal der Lärm aus Musikboxen anstatt aus Auspuffrohren kam, wollten mehr als 70.000 meist junge Leute diese Premiere miterleben.

Marek Lieberberg hat "Rock am Ring" erfunden

17 Bands an zwei Tagen, "Rock am Ring" war geboren. Der Gründungsvater: Konzertveranstalter Marek Lieberberg aus Frankfurt am Main. Er lässt die damals größte Bühne Europas aufbauen, hinter den Boxenanlagen, mit Blick auf die grünen Eifelberge. Dort steht die Hauptbühne noch heute.