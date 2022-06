"Rock am Ring" mit rund 70 Bands auf drei Bühnen war am Freitag an der legendären Rennstrecke Nürburgring gestartet. Sonnenschein mit einigen Wolken verwöhnte die ausgehungerten Festivalfans an den ersten zwei Tagen. Am Sonntag standen noch unter anderem noch Volbeat, Korn und Billy Talent auf dem Programm. Auch in Nürnberg feierten die Bands und ihre Fans seit Freitag das Comeback der Festivals: "Ich bin so dankbar, dass es wieder geht", sagte Musiker Jan Delay am Samstagabend auf der Bühne.