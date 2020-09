"Es weiß keiner, wie es wirklich passiert ist", erzählt Roland Weigand vom Röntgen-Kuratorium Würzburg. Denn Röntgen - geboren am 27. März 1845 in Lennep, heute ein Stadtteil Remscheids, gestorben am 10. Februar 1923 in München - habe per Testament verfügt, dass all seine Aufzeichnungen nach seinem Tod verbrannt werden.