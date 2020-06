1827 fing Dickens als Schreiber in einem Anwaltsbüro an und arbeitete sich zum parlamentarischen Berichterstatter hoch. Ab 1832 arbeitete er als Journalist und veröffentlichte literarische Texte - ab 1836 die monatlichen Fortsetzungen von "The Posthumous Papers of the Pickwick Club", die ihn berühmt machten.