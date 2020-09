Das Wetter macht dem Treiben keinen Strich durch die Rechnung: Nachdem am Sonntag wegen drohender Orkanböen zahlreiche Umzüge abgesagt wurden, rechnet der Deutsche Wetterdienst zum Höhepunkt des Straßenkarnevals am Montag nur mit schwachen Windböen. Allerdings: Ihren Regenschirm sollten die Jecken dabeihaben. Der Kölner Rosenmontagszug begann um 10 Uhr, der in Mainz um 11.11 Uhr, in Düsseldorf ging es um 12.14 Uhr los.