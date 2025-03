Tat von Mannheim: Wie Karnevalsfans in Düsseldorf reagieren

Die Tat von Mannheim hat die Laune bei vielen Rosenmontags-Fans gedämpft. Vollständige Sicherheit gibt es nicht. Kann und will man trotzdem weiterfeiern? Nachfrage in Düsseldorf.

Die Tat von Mannheim wirft für viele einen Schatten auf den sonst fröhlichen Rosenmontag. 04.03.2025 | 2:10 min

Ein Rosenmontag, wie es sich Narren und Jecken nur wünschen können - eigentlich. Bei schönstem Sonnenschein und bester Laune feierten Hunderttausende in Düsseldorf. Auch in dem Moment, als in Mannheim ein Auto in eine Menschenmenge fuhr.

Viele der Feiernden haben den Vorfall mitbekommen - aber nicht alle. Die Reaktionen sind eine Mischung aus Unsicherheit, Anteilnahme und Trotz.

In Mannheim rast ein Autofahrer wohl mit Absicht in eine Menschengruppe. Zwei Menschen sterben. Ermittler gehen nicht von einer politisch motivierten Tat aus. 03.03.2025 | 2:06 min

Mit dem Risiko feiern oder gar nicht feiern?

Friedlich feiern und den Ernst der Welt hinter sich lassen - so der Wunsch Hunderttausender in Düsseldorf an diesem Rosenmontag.

"Wir sind eine ganz tolle Truppe und wir sind den ganzen Tag am Feiern und wir genießen es. Wir genießen es!", schwärmt Elvira. Angesprochen auf den Vorfall in Mannheim, weicht die Feierlaune schlagartig - stattdessen Fassungslosigkeit.

Jetzt gerade? Ich werde sofort ganz traurig. Warum? Warum? „ Elvira, Umzugs-Besucherin

"Wir sind alle so glücklich in dem Moment", sagt Elvira. "Es hat so einen Beigeschmack und das macht mich so traurig."

ZDF-Reporter Sven Class fasst den aktuellen Stand der Lage in Mannheim zusammen. 03.03.2025 | 1:15 min

Karneval und die Angst: Feiern oder zu Hause bleiben?

So geht es vielen. Doch deswegen mit dem Feiern aufhören? Es ist eine schwierige Abwägung für die Besucher: Zu Hause bleiben oder mit dem Risiko leben?

"Ich habe das nicht mitbekommen und höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Wenn ich es gewusst hätte, hätte man schon darüber nachgedacht, aber ich glaube, daran gehindert hier hinzukommen, hätte es mich trotzdem nicht", sagt Amelie. Ihre Freundin Annette ist da anderer Meinung:

Was ist aus Sicherheit geworden? Es ist schon sehr, sehr schwierig und ich finde es sehr problematisch, damit umzugehen. „ Annette, Umzugs-Besucherin

Und fügt hinzu: "Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte das vielleicht was geändert."

In Mannheim ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt. 03.03.2025 | 1:49 min

Sicherheitsmaßnahmen sind sichtbar

Massive Straßensperren, viele Polizeibeamten - die Sicherheitsmaßnahmen sind sichtbar. Über die Karnevalstage ist die Polizei in Düsseldorf mit tausenden Kräften im Einsatz. Fühlen sich die Menschen denn auch sicher?

Andi ist mit seinem kleinen Sohn hier - selbst nach Vorfällen wie in Mannheim würde er immer wieder zum Rosenmontagsumzug kommen: "Ich bin grundsätzlich immer relativ aufmerksam und glaube, wenn man ein bisschen aufpasst und nach rechts und links guckt, dann passt das. Aber auf gewisse Dinge hat man nicht so viel Einfluss."

Hunderttausende haben in den Narren-Hochburgen Karneval und Fastnacht gefeiert. 03.03.2025 | 2:32 min

Polizei: "Keine konkrete Gefährdungslage"

Die Polizei in Düsseldorf sieht momentan keinen Grund, das Feiern einzuschränken, auch nicht nach dem Vorfall in Mannheim: "Wir haben keine konkrete Gefährdungslage, sondern nur eine abstrakte. Dementsprechend sagen wir den Leuten auch nicht, dass sie zu Hause bleiben, sondern trotzdem feiern sollen", so Polizeibeamtin Anja Kynast zum ZDF.

Trotzdem feiern - das wollen viele hier. Für die Menschen ist aber auch klar: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.