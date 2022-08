Drei Zwischenkundgebungen standen an, bei der ersten war es laut Polizei so voll, dass dort geplante Reden am Ort des zweiten Zwischenstopps gehalten werden sollten. Die Abschlusskundgebung sollte am "Sonnenblumenhaus" stattfinden, dem elfstöckigen Plattenbau-Gebäude, in dem sich damals die Aufnahmestelle für Asylsuchende befunden hatte und an dem die Ausschreitungen vor 30 Jahren begonnen hatten.