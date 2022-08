Unbekannte Täter haben in Rostock-Lichtenhagen am Samstag gegen 23 Uhr einen Anwohner des "Sonnenblumenhauses" mit einer noch unbekannten Flüssigkeit übersprüht. Ob das Tatmotiv im Zusammenhang mit einem Zwischenfall am Rande der Demonstration gegen Rassismus im Gedenken an die Ausschreitungen vor 30 Jahren steht, werde derzeit überprüft, teilte die Polizei am Sonntag mit.