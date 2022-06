Einen Abstecher machte sie zur St. Paulskirche, wo Pfarrer Alexander Groß eine kleine deutschstämmige Gemeinde betreut. Roth hörte sich Bachs "Toccata und Fuge d-Moll" an. Ihr Großvater war Organist und Kirchenmusiker. In der hiesigen Bibliothek geht es nicht nur um den materiellen Schutz der 5,5 Millionen Bände in rund 100 Sprachen. Was nicht im Keller sicher ist, wurde an andere Orte ausgelagert.