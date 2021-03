36 Stunden nach der Ausstrahlung des Interviews in den USA gab der Palast im Namen von Königin Elizabeth II. am Dienstagabend eine Stellungnahme ab, die die Wogen jedoch nicht glätten konnte. Die aufgebrachten Themen, besonders jenes der Hautfarbe, seien beunruhigend, hieß es aus dem Palast. Die jeweiligen Erinnerungen an die Geschehnisse mögen sich unterscheiden, würden aber sehr ernst genommen und von der Familie privat aufgearbeitet.