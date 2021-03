RT will Fernsehsender in Deutschland starten

Wer durch Moskau spaziert, erlebt eine Welt, in der Corona kaum noch eine Rolle spielt: Bars und Theater haben geöffnet, die Metro ist voll, eine Maskenpflicht existiert nur in der Theorie. Impfzentren in der ganzen Stadt bieten Sputnik V an, doch nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung hat sich bisher impfen lassen. Russen reisen längst wieder: Sie urlauben in der Türkei oder feiern auf Sansibar.