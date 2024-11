Russischer Jet gerät nach Landung in Türkei in Brand

Eine russische Passagiermaschine ist nach der Landung in der Türkei wegen eines Feuers in einem Triebwerk evakuiert worden. Die 89 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder seien am Sonntag auf dem Flughafen von Antalya in Sicherheit gebracht worden, teilte das türkische Verkehrsministerium mit. Niemand sei verletzt worden.