Russland will demnach bereits im Oktober mit der ersten Massenimpfkampagne gegen das Coronavirus beginnen. Ärzte und Lehrer sollten als erste geimpft werden. Russland ist ein Land unter vielen, auch bei uns gibt es große Fortschritte in Sachen Corona-Impfung. "Es sieht sehr gut aus. Es gibt einige Impfstoffe, die schon sehr weit gekommen sind, die auch schon in den letzten Phasen sind. Ich gehe davon aus, dass es auch bei uns Zulassungen in absehbarer Zeit geben wird", so Kremsner. Konkret meint er damit noch diesen Winter.