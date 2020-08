S-Bahn-Kunden in Deutschland können sich vielerorts auf relativ pünktliche Züge verlassen. In den meisten Städten fahren weit mehr als 90 Prozent der Züge pünktlich, wie aus Zahlen der Deutschen Bahn hervorgeht. Als verspätet zählt die Bahn in der Regel jedoch nur Züge, die mindestens sechs Minuten überfällig sind.