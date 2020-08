Anders als Oliver Christ züchten die dominierenden Chemiekonzerne ihr Saatgut meist in Laboren. Sie verändern unter Hightech-Bedingungen Pflanzensamen so, dass sie sofort hohe Erträge bringen. Solche Züchtungen haben in Europa bei vielen Obst- und Gemüsearten inzwischen einen Marktanteil von über 90 Prozent.