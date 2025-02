"Safer Internet Day": Im Escape Room Fake News entlarven

Escape Room gegen Cyberkriminalität: Medienkompetenz praktisch erleben

Kooperation zwischen Museum für Kommunikation und Polizei

"Man merkt richtig, wie motiviert die Kinder sind, das Thema spielerisch anzugehen, ich glaube, das bleibt ihnen in Erinnerung", betont die Klassenlehrerin Melissa Feyerlein, während ihre Klasse in Teams nach Hinweisen sucht. Das Projekt entstand in Kooperation zwischen dem Museum für Kommunikation in Nürnberg und der Polizei Mittelfranken.