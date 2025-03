Saharastaub trübt Sonne in Deutschland

Staub aus der Sahara macht das Sonnenlicht in Deutschland an diesem Wochenende etwas milchiger und wärmer. "Das Licht ist nicht ganz so hell, wie man es erwarten würde", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Alles erscheine etwas trüber oder dunstiger als sonst. "Der Himmel ist milchig-weiß."