"Wölfe sind geschützt, also muss ich auch meine Schafe vor ihnen schützen", so Kuczniks Logik. Er züchtet stattliche Pyrenäen-Herdenschutzhunde, bildet sie aus und verkauft überzählige Tiere an Kollegen. Dank der verteidigungsbereiten Wächter und der Stromzäune hat der Schäfer noch kein einziges Schaf an die Wölfe verloren.