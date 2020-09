Doch es gibt auch Ausnhamen wie die norwegische Familie Henriksen: In allen drei Schaltjahren in den 1960ern bekam sie an einem 29. Februar Nachwuchs - die Geschwister Heidi (1960), Olav (1964) und Leif-Martin (1968) erblickten jeweils im Abstand von vier Jahren das Licht der Welt.