In erster Linie basiert die Scharia auf dem Koran. In diesem hat Gott sein Gesetz offenbart. In zweiter Linie wird auch auf die "Sunna" zurückgegriffen. Darunter sind Bräuche und überlieferte Normen zu verstehen. Die Überlieferungen gehen auf den islamischen Propheten Mohammed zurück. Sie sind in den "Hadithen" gesammelt. Diese beiden Quellen bilden die wichtigsten Richtlinien für die islamische Rechtswissenschaft und Rechtsgebung.