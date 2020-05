Jerry Stiller, 1927 in New York geboren, spielte in zahlreichen Serien und Filmen mit. Er begann seine Karriere in den 1950er Jahren und tauchte vier Jahrzehnte später wieder in der Fernsehserie "Seinfeld" auf, wo er die Figur Frank Costanza spielte. Bekannt wurde er auch durch seine Rolle des Arthur Spooner in der Erfolgsserie "King of Queens".