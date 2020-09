Vielleicht kam ihm dabei zugute, dass er vor seiner Schauspielerkarriere Boxer war. Geboren wurde Mario Adorf am 8. September 1930 in Zürich als Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter, bei der er in der Eifel in armen Verhältnissen aufwuchs. In den 50er Jahren studierte er in Mainz und in Zürich quer durch fast alle Wissensgebiete und begann, Fremdsprachen zu lernen. Adorf spricht neben Deutsch perfekt Englisch, Französisch und Italienisch.