Am Dienstag ist der Schauspieler Michael Gwisdek im Alter von 78 Jahren gestorben - nach "kurzer schwerer Krankheit", wie seine Familie am Mittwoch nach Angaben seiner Agentur Just Publicity mitteilte. Mit Filmen wie "Good Bye, Lenin!", "Boxhagener Platz", "Nachtgestalten" und "Oh Boy" war er ein Publikumsliebling. Auch im Fernsehen war er oft zu sehen: ob im "Tatort", bei "Bella Block" oder in "Donna Leon".