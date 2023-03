Unbehandelt hat Schielen langfristige Folgen. Es kommt zu einer Schwachsichtigkeit, welche in den späteren Lebensjahren nur schwer oder gar nicht mehr verbessert werden kann. Auch die Fähigkeit zum dreidimensionalen Sehen fehlt. Dadurch sind einige Kinder in ihren Hobbys, später sogar in der Berufswahl eingeschränkt, wenn das räumliche Sehvermögen fehlt. Schulische Leistungen können nachlassen, wenn das Kind nicht erkennen kann, was auf der Tafel steht oder Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Häufig werden schielende Kinder von anderen Kindern gehänselt, was zu psychischen Problemen führen kann.