An Bord erleben die weiblichen Azubis in der Crew noch oft ein traditionelles Rollenverständnis . So sei für die meisten Männer an Bord klar, dass ihre Frauen später zu Hause bleiben, um die Kinder zu erziehen, sagt Selina Schwarz. Doch damit wollen sie und ihre Kolleginnen aufräumen, alte Muster durchbrechen.