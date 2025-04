Beobachtung von Forschenden: Schimpansen-Party mit Alkohol?

Zwei erwachsenen Schimpansen-Weibchen laben sich an vergorenen Früchten des Okwabaums.

Dessen bis zu 30 Kilogramm schwere Früchte fallen ab, wenn sie reif sind. Der Großteil der untersuchten Früchte am Boden - 24 von 28 - wies einen Alkoholgehalt auf, der bis maximal 0,61 Prozent erreichte.

Hinweis auf Geschichte des Alkoholkonsums

Theo Koll mit der Verhaltensforscherin Jane Goodall über ihre Pionierarbeit in der Schimpansen-Forschung, ihr Engagement für Natur- und Umweltschutz und darüber, was ihr Hoffnung gibt.

Zwar sei unklar, warum die vergorene Nahrung geteilt wurde und ob der Alkohol wirklich gezielt konsumiert wurde, heißt es weiter. Dennoch stütze die Beobachtung die Idee, dass der menschliche Alkoholgebrauch in der Evolutionsgeschichte tief verwurzelt sei.

Urform des Feierns?

"Wir wissen, dass das Trinken von Alkohol bei Menschen zur Ausschüttung von Dopamin und Endorphinen führt, was Gefühle von Glück und Entspannung verursacht", erläuterte Erstautorin Bowland. "Und wir wissen zudem, dass das Teilen von Alkohol - auch im Rahmen von Traditionen wie etwa Feiern - zur Bildung und Stärkung sozialer Verbindungen beiträgt."

Nun, so die Ökologin weiter, stelle sich die Frage, ob dies bei Schimpansen ähnlich sei. In diesem Fall könne es sich um eine Urform des Feierns handeln. Unklar ist allerdings auch, ob und wie sehr der Alkohol - zumal in den geringen Konzentrationen - bei den Tieren einen Rausch auslöst.