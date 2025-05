Schlangen: Mann lässt sich absichtlich zigmal beißen

Damit hat er eine außergewöhnliche medizinische Entwicklung ermöglicht. Denn darauf aufbauend haben Wissenschaftler der Columbia Universität in New York und des Medizinunternehmens Centivax ein Gegengift entwickelt, das ihren Angaben zufolge das am breitesten einsetzbare bislang verfügbare Mittel sein soll.

Wie Gegengifte eigentlich entwickelt werden

Hunderte Schlangenbisse später

"Das Spannende an dem Spender war seine einmalige Immungeschichte", wird Erstautor Jacob Glenville, gleichzeitig Chef von Centivax, in einer Mitteilung des Verlags Cell Press zitiert.

Wie es nun weitergeht

Die Forscher räumen ein, dass erste Erfolge an Mäusen noch nicht ausreichen. In einem nächsten Schritt soll das Gegengift in Tierarztkliniken an Hunden getestet werden, die von Schlangen gebissen wurden.