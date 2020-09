Der Schriftzug der Restaurantkette Vapiano. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die bereits vor der Coronavirus-Krise angeschlagene Restaurantkette Vapiano leidet unter den Folgen der angeordneten Lokalschließungen in vielen Ländern. Um notwendiges Geld aufzutreiben, sei das Unternehmen auf die von verschiedenen Regierungen in Europa angekündigten Finanzhilfen angewiesen.



Darüber hinaus werde Vapiano Kurzarbeit sowie die Stundung von Steuerzahlungen beantragen. Derzeit seien viele Restaurants in Österreich, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und den USA auf Anordnung der Behörden geschlossen.