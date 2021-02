In der Sixtinischen Kapelle wird bei geheimen Zeremonien ein Papst gewählt. Der Name dafür, "Konklave", geht auf die wichtige Rolle zurück, die Schlüssel bei der Papstwahl spielen. Die Kardinäle werden für die Dauer der Wahl "mit einem Schlüssel" in der Sixtinischen Kapelle und in dem nahe gelegenen Vatikan-Hotel eingesperrt.