Ursache der Epidermolysis bullosa (EB) sind Mutationen an den Genen, die im Körper für die Eiweißbildung zuständig sind. Dadurch ist die Zellfunktion gestört, die dafür sorgt, dass die drei Hautschichten, also die Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut, fest miteinander verbunden sind. Bei Betroffenen kann sich deshalb durch Druck oder Berührung die Oberhaut von den unteren Hautschichten ablösen. Es entstehen Hohlräume, die sich mit Körperflüssigkeit füllen, wodurch sich Blasen und Wunden bilden.



Die Erkrankung wird von den Eltern vererbt. Bei der dominanten Variante gibt es bereits Betroffene in der Familie. Meist ist das ein Elternteil. Bei der rezessiven Variante tritt die Erkrankung für die Betroffenen in der Regel überraschend auf. So wie in Claras Fall. Ihre Eltern sind beide zufällig Träger des mutierten Gens, haben aber keine Symptome. Sie wussten nicht, dass gemeinsame Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit erkranken würden.