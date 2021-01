Ein weiterer Wintersportler hat bei einem Lawinenunglück in der Schweiz sein Leben verloren. Der Schweizer geriet am Casanna in Klosters im Kanton Graubünden unter die Schneemassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 53-Jährige war am Samstag außerhalb der markierten und gesicherten Piste unterwegs. Zwei weitere Wintersportler waren ebenfalls am Samstag bei Lawinenabgängen gestorben.