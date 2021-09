Die Unesco hat die politisch Verantwortlichen in Deutschland aufgefordert, bis zum Jahr 2025 einen Rechtsanspruch auf einen flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet zu schaffen. In einem Bericht zur Internetentwicklung in Deutschland, der am Dienstag auf dem Internet Governance Forum (IGF) in Berlin vorgestellt wurde, weist die Weltkulturorganisation auf einen "digitalen Graben" hin.