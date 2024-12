Dubai-Style und süße Kunst: Trends beim Schokoladenfestival

Dubai-Style und süße Kunst : Das sind die Trends beim Schokoladenfestival

von Anna Gürth 08.12.2024 | 12:49 |

In Tübingen dreht sich alles um Schokolade: Immerhin zehn Kilo pro Kopf werden in Deutschland jährlich gegessen. Auch hier großes Thema: Dubai-Schokolade - in vielen Varianten.