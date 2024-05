Literatur-Nobelpreisträgerin Alice Munro gestorben

Sie galt als Königin der Kurzgeschichten: Alice Munro. Quelle: dpa

Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro ist tot. Munro sei am Montag im Alter von 92 Jahren in ihrem Zuhause in der Provinz Ontario gestorben, teilte der Verlag Penguin Random House Canada am Dienstag mit.

Alice Munro gehörte zu den weltweit bekanntesten Autorinnen Kanadas. Die Erzählerin von Kurzgeschichten hatte als erste Kanadierin den Literaturnobelpreis erhalten. Munro hatte zuletzt an Demenz gelitten. Sie starb laut einem Bericht der Zeitung "Globe and Mail" am Montagabend in ihrem Pflegeheim in Ontario.

Autorin war schon länger gesundheitlich angeschlagen

Die Vergabe des Literaturnobelpreises an die Erzählerin war 2013 eine echte Überraschung. Erstmals nach 20 Jahren ging die höchste Schriftstellerehre damit wieder nach Nordamerika - noch dazu an eine Frau, die mit ihren damals 82 Jahren nicht mehr ganz oben auf der Favoritenliste stand. Zur Preisvergabe nach Stockholm kam sie aus gesundheitlichen Gründen nicht.

Einen einzigen Roman hat Alice Munro veröffentlicht, aber mehr als ein Dutzend Sammel-Bände mit Kurzgeschichten. In ihrem langen Schriftstellerleben hatte die Erzählerin das Genre nach Ansicht von Kritikern und Kollegen neu belebt und perfektioniert.

Munro fand zu Kurzgeschichten aus "praktischen Gründen"

Munro war Spätstarterin. Ihren ersten Erzählband (deutscher Titel: "Tanz der seligen Geister") veröffentlichte sie 1968 mit fast 40 Jahren. Die freien Phasen zum Schreiben hatte die damalige Hausfrau und Mutter dem Alltag abgerungen. "Ich hatte schlicht zu wenig Zeit für das Schreiben, keine Zeit für große Würfe. Zur Kurzgeschichte fand ich also aus sehr praktischen Gründen."

Ihre Geschichten gleichen sich und sind fast immer nahe an Munros eigenem Leben. Es geht um Frauen - um Mütter und Töchter - im kanadischen Ontario, die erwachsen werden, sich verlieben und die schönen und tragischen Seiten des Lebens kennenlernen. "Ich möchte, dass meine Geschichten Menschen bewegen", sagte Munro in einem Video, das 2013 in Stockholm als Ersatz für die traditionelle Nobelvorlesung gezeigt wurde.

Es ist mir egal, ob das Männer oder Frauen oder Kinder sind. Ich möchte, dass meine Geschichten etwas über das Leben erzählen. Alice Munro, Schriftstellerin

Zu den bekanntesten Werken der Kanadierin zählen "Wozu wollen Sie das wissen", "Das Bettlermädchen: Geschichten von Flo und Rose", "Glaubst Du, es war Liebe", "Offene Geheimnisse" und "Tricks".

