Das Unternehmen leitet das Konsortium mit Firmen aus mehreren europäischen Ländern. Man könne klar sehen, dass künftige Missionen immer schwieriger würden, sagte ClearSpace-Chef Luc Piguet zu den wachsenden Müllmengen. Man lebe in einer Zeit, in der auch Geschäftsleute den Blick ins All richten, sagte der Esa-Direktor für den Missionsbetrieb in Darmstadt, Rolf Densing, mit Blick auf die Aktivitäten des Tesla-Chefs Elon Musk.